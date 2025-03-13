ВСУ контратакуют по всей линии фронта в Украине.

Россия получила преимущество в Курской области и смогла отбросить украинские войска обратно на территорию Украины. Однако это отнюдь не говорит об общей слабости украинского фронта, отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс.

"В других местах российские наступательные операции застопорились или обратились вспять перед лицом решительных украинских контратак", – пишет он.

Аналитик обращает внимание на одну из последних масштабных атак РФ, когда российские силы, атаковали позиции украинских 30-й и 54-й механизированных бригад и 81-й аэромобильной бригады к востоку от Сиверска.

Видео дня

"С помощью мин, беспилотников и артиллерии украинцы быстро расправились с длинной штурмовой колонной. В тот день с российских позиций ушла по меньшей мере 41 машина, а вернулось всего 18, многие из них были повреждены. По данным Луганской оперативно-тактической группы, контролирующей украинские бригады в этом районе, 159 россиян были убиты или ранены", - отмчает Акс.

При этом он указывает, что такое повальное уничтожение российской штурмовой группы типично для последних столкновений на востоке Украины. "Украинцы контратакуют во всех трех секторах, отвоевывая территории, которые обошлись России в десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники", - подчеркивает он.

При этом Акс отмечает, что, очевидно, россияне направили свои лучшие силы на операцию в Курской области - в частности, элитную группу беспилотников Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон". Это привело к истощению российских армий на юге и дало украинским бригадам возможность обратить вспять некоторые российские успехи.

В то же время аналитик подчеркивает: баланс сил на востоке Украины может снова измениться. Одержав победу в Курской области, "Рубикон" освободится для передислокации - возможно, на восток. Однако россияне пытаются наступать по нескольким направлениям в регионе, и потребуется больше, чем одна элитная группа беспилотников, чтобы восстановить российский импульс в Украине.

Война в Украине - новости

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что россияне захватили Суджу, ВСУ начали отход из города.

В то же время ситуация на Покровском направлении стабилизировалась. Количество вражеских штурмов уменьшилось, но россияне не прекращают попытки продвинуться.

Вас также могут заинтересовать новости: