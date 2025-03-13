Ситуация меняется очень быстро.

Российские войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Курской области. Враг проводит атаки малыми штурмовыми группами и применяет авиацию, рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Они стирают с лица земли российские населенные пункты для того, чтобы разрушить наши укрепления, нашу фортификацию и продавливать нашу оборону, которая наносит очень большие потери россиянам. Ситуация меняется очень быстро, потому что фронт здесь очень динамичный. Нет так называемой стабильной линии боевого соприкосновения, потому что это маневренная война", – заявил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Братчук отметил, что российские войска несут большие потери. Несмотря на это, враг пытается выбить подразделения Сил обороны с позиций, поскольку руководство установило дедлайны.

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Сейчас оккупанты "сжигают все на своем пути", чтобы достичь хоть какого-то продвижения.

"И здесь вступает в игру политическое решение – здесь, очевидно, присутствует элемент дедлайна. Вполне вероятно, что кремлевский диктатор рассчитывает на то, что ему удастся наши Силы обороны из Курской области выдавить хотя бы на территорию Сумщины, чтобы объявить о какой-то победе до 9 мая и так называемого "парада победы". Поэтому дедлайн ощущается", – акцентировал Братчук.

При этом он выразил уверенность в том, что те населенные пункты Курской области, которые Россия стирает с лица земли, восстанавливать российские власти не будут.

Бои в Курской области

Российские войска серьезно активизировались на территории Курской области РФ. В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, ведутся активные боевые действия.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, враг пытается достичь прорыва нашей обороны, вытеснения украинских войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Ранее СМИ сообщали, что российские войска вошли в Суджу, продолжаются бои.

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