В частности, враг продвинулся в Кругляковке Харьковской области.

Завершился 969-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские оккупационные войска продвинулись на востоке – в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает проект DeepState. В частности, враг продвинулся в Кругляковке Харьковской области, а также – в Максимильяновке Донецкой области.

Кроме того, противник продвинулся возле Петропавловки на Харьковщине и Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного Донецкой области.

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Официально эта информация пока не подтверждалась.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб ВСУ в сводке по ситуации на фронте, по состоянию на 22:00 19 октября произошло уже 138 боевых столкновений с противником. Самым горячим направлением этих суток было Кураховское – там враг при поддержке авиации атаковал позиции Сил обороны 50 раз. На Покровском направлении россияне 24 раза пытались прорвать украинскую оборону.

В DeepState сообщали, что россияне пытаются прорваться к Кураховке Донецкой области с разных сторон, в частности, с Горняка, Желанного Второго и Зоряного. Враг подтянул силы, поэтому ситуация осложняется.

Не лучшим образом складывается и ситуация вокруг города Горняк, отмечается в сообщении. Оккупанты имели продвижение на северных окраинах и продолжают двигаться в глубину населенного пункта, с целью его полного захвата.

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