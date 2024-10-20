Украинские воины нанесли врагу существенные потери.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вперед на востоке Украины. Бойцы батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр отбили механизированный штурм оккупантов на северную часть Кругляковки Харьковской области.

Как рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко, воспользовавшись длительными осадками, противник совершил рывок к реке Оскол с целью захвата переправы и разрезания плацдарма украинских войск на левом берегу.

"Батальон ударных БпАК "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревій" и десантниками 77 ОАеМБр дали достойный отпор механизированному штурму и нанесли врагу существенные потери", – говорится в сообщении.

Так, было уничтожено и повреждено 17 единиц бронированной техники оккупантов. Потери в личном составе противника составили 21 человек убитыми и 26 людей ранеными.

Как отмечает проект DeepState, попытка прорыва была в направлении переправы реки Оскол в районе н.п. Сеньково с северной стороны Кругляковки. Там российские захватчики "смогли достаточно глубоко заехать в само село и закрепиться на северных окраинах".

"Концентрация сил и резервы, которые они туда подтянули дают возможность осуществлять постоянные атаки на населенный пункт, ведь они понимают всю значимость данного села. Силы Обороны делают все возможно, чтобы сдерживать натиск орды. К сожалению, погода как положительно так и отрицательно играет в обе стороны", – говорится в сообщении.

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Российские оккупационные войска продвинулись в Кругляковке Харьковской области, а также – в Максимильяновке Донецкой области. Об этом сообщили в DeepState.

Кроме того, противник пытается прорваться к Кураховке в Донецкой области. Не лучшей является и ситуация вокруг города Горняк – оккупанты продвинулись на северных окраинах и продолжают двигаться в глубину населенного пункта.

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