В результате агрессивных действий российских оккупантов никто из украинцев не пострадал.

Сегодня оккупанты обстреляли две громады Сумской области, зафиксировано почти 67 "прилетов" из САУ и минометов.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Так, в Белопольской громаде в течение дня было два обстрела территории - всего 17 "прилетов" из миномета.

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Кроме того, под вечер россияне трижды открывали огонь по разным территориям Краснопольской громады - зафиксировано почти 50 "прилетов" из самоходных артиллерийских установок и минометов.

"Пострадавших нет, разрушения - информация уточняется", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, в результате обстрелов Зеленодольска погиб 9-летний мальчик. Еще 10 человек получили ранения и были госпитализированы. Состояние большинства раненых врачи оценивают как тяжелое.

По словам главы ОВА Валентина Резниченко, в Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ.

В Офисе президента заявили, что россияне в Зеленодольске совершили очередной теракт. Украина заставит отвечать за каждое преступление не только тех, кто отдавал приказы и выполнял их, но и несколько поколений россиян.

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