Украина заставит отвечать за каждое преступление не только тех, кто отдавал приказы и исполнял их, но и несколько поколений россиян, отметили на Банковой.

В Офисе президента прокомментировали обстрел российскими оккупантами Днепропетровской области, в результате которого погиб ребенок.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россияне в Зеленодольске совершили очередной теракт, из-за которого погиб мальчик.

"Россияне - это преступники и трусы, которые исторически такими были всегда", - отметил руководитель ОП. Видео дня

Ермак подчеркнул, что Украина заставит отвечать за каждое преступление не только тех, кто отдавал приказы и выполнял их, но и несколько поколений россиян.

"Преступления против нашего народа не сойдут им с рук", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, в результате обстрелов Зеленодольска погиб 9-летний мальчик.

Еще 10 человек получили ранения и были госпитализированы. Состояние большинства раненых врачи оценивают как тяжелое.

По словам председателя ОВА Валентина Резниченко, в Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ.

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