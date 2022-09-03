В Офисе президента прокомментировали обстрел российскими оккупантами Днепропетровской области, в результате которого погиб ребенок.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россияне в Зеленодольске совершили очередной теракт, из-за которого погиб мальчик.
"Россияне - это преступники и трусы, которые исторически такими были всегда", - отметил руководитель ОП.Видео дня
Ермак подчеркнул, что Украина заставит отвечать за каждое преступление не только тех, кто отдавал приказы и выполнял их, но и несколько поколений россиян.
"Преступления против нашего народа не сойдут им с рук", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, в результате обстрелов Зеленодольска погиб 9-летний мальчик.
Еще 10 человек получили ранения и были госпитализированы. Состояние большинства раненых врачи оценивают как тяжелое.
По словам председателя ОВА Валентина Резниченко, в Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ.