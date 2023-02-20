Общий залп ракетоносителей составляет четыре "Калибра".

В Черном море корабельная группировка врага состоит из семи кораблей.

"По состоянию на 20 февраля, в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 1 в носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты", - говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС ВСУ.

Также сообщается, что в Азовском море – один вражеский корабль, в Средиземном – десять, из них пять ракетоносителей, общий залп – 72 "Калибры".

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Ситуация в Украине - что известно

По состоянию на 19 февраля в Черном море на боевом дежурстве находилось 10 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – восемь ракет.

Кроме того, в понедельник, 20 февраля, на фоне новостей о приезде в Киев важных иностранных гостей в столице и ряде других регионов после 11:35 раздалась воздушная тревога.

В 11:27 с белорусского аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения. А в 11:30 - с аэродрома "Мачулищи" заметили взлет МиГ-31К ВКС Российской Федерации.

При этом стало известно, что в Киев с неанонсированным визитом прибыл президент США Джо Байден. Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на Михайловской площади.

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