На Ореховском направлении и левобережье Херсонщины россияне решились на четыре штурма.

На двух направлениях, благодаря работе ВСУ, за сутки стало меньше более чем на полторы сотни российских оккупантов.

Как сообщают в Силах обороны юга, за последние боевые сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 2 штурма, на левобережье Днепра Херсонщины решились также на 2 штурма. Однако атаки оказались неудачными - понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

Всего за сутки получено подтверждение о том, что на указанных направлениях из-за неудачных штурмов и огневого поражения по позициям уменьшилось на 156 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники. В частности, россияне потеряли 11 орудий, станковый противотанковый гранатомет, 26 единиц автобронетехники, 2 разведывательных БпЛА и 2 пункта управления БпЛА.

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В то же время в течение боевых суток враг несколько раз атаковал Херсонщину баллистикой. В результате одного из ударов ранены супруги, которые работали на огороде: мужчина в больнице умер, состояние его жены медикам удалось стабилизировать. Поврежден частный дом и газопровод.

Также оккупанты нанесли 6 авиационных ударов, применив 7 управляемых авиабомб и около трех десятков неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении.

Против населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей российские террористы применили 195 FPV-дронов, 12 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросили с БПЛА различных модификаций 178 осколочных боеприпасов. Например, на Херсонщине в результате применения FPV-дрона повреждены сотовая башня и насосная станция.

Кроме того, на Херсонщине вражеские войска по 2 раза ударили из артиллерии по областному центру, Кизомису, Белозерке, Антоновке. Обстреляны Берислав, Золотая Балка, Инженерное, Кизомыс, Понятовка, Нововоронцовка, Красный Маяк, Качкаровка, Софиевка и Приднепровское. В результате ранен местный житель, повреждены многоэтажки, частные дома, газопровод, гараж и гражданские автомобили.

На Днепропетровщине враг обстреливал артиллерией Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую громады - повреждены админздания, магазин, частные дома и хозяйственные постройки. В Запорожье обстреляны Малая Токмачка, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Левадное и Гуляйполе. В результате ранен гражданский человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Также говорится, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях сейчас отсутствуют. Ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Напомним, ранее, за предыдущие боевые сутки, на Ореховском и Херсонском направлениях Силы обороны сократили российскую армию на 141 солдата. Также в течение суток на этих направлениях уменьшилось на 50 единиц вооружения и военной техники.

Враг совершил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 3 - в районе Роботино, и 2 - в районе Старомайорского. На левобережье Днепра было 2 штурма.

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