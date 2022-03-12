Сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров.

Российские войска не пропустили в Мариуполь нашу помощь и продолжают пытать наших людей.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Вынужден говорить это с болью: Мариуполь так и остается заблокированный врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев", - заявил Зеленский.

Глава государства заверил, что завтра будет еще одна попытка передать еду, воду и медикаменты в город. По его словам, Вооруженные силы Украины "дадут ответ за каждую минуту страданий наших людей. И это не пафос, не угроза. Это - констатация реальности".

Зеленский также сообщил, что сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. В то же время удалось спасти 7 144 человека - из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей.

"И это 7 144 причины, чтобы и завтра, и послезавтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что будет делаться все, чтобы завезти в украинские города гуманитарный груз.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе за 12 суток блокады и обстрелов российские войска убили более 1,5 тысяч горожан.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко записал видеообращение о катастрофической ситуации в городе.

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