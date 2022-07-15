ВСУ эффективно держат оборону, отметил военный эксперт.

В ближайшие недели российские войска в Украине могут планировать широкое наступление на Донецкую область на линии Славянск-Северск-Бахмут., однако, вряд ли им удаться его совершить. Вероятнее всего, оккупанты будут проводить точечные наступательные действий.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

"Были точечные наступательные действия – Лисичанск, Горское – Золотое и т.д. Все будет примерно так же – точечные наступления на Бахмут и Славянск. В общем, наши силы эффективно держат оборону, отбивают атаки, и, думаю, так и будет в будущем", – подчеркнул Мусиенко.

По его словам, украинские военные эффективно "перекусывали" любые попытки захватчиков наступать, также удары ВСУ по складам и командным пунктам оккупантов заметно замедляют российские войска.

Напомним, по оценкам американского Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, после "оперативной паузы" начнут масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, но нет указаний на то, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено.

Вас также могут заинтересовать новости: