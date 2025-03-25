В стационаре лечится 14 взрослых и 16 детей, один взрослый и один ребенок в тяжелом состоянии.

В Сумах 25 марта продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте удара россиян баллистикой, произошедшего накануне. Согласно информации Сумской областной военной администрации, по оперативным данным, в результате ракетного удара по городу пострадал 101 человек.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились 78 взрослых и 23 ребенка.

"Сейчас в стационаре лечится 14 взрослых и 16 детей. Один взрослый человек и один ребенок находятся в стабильно тяжелом состоянии", - уточнили в ОГА.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте работает специальная техника для разгрузки строительных материалов, верхолазы ГСЧС демонтируют аварийные конструкции в поврежденных многоэтажных жилых домах.

На месте происшествия привлечены кинологические расчеты.

Российский удар по жилому кварталу в Сумах: что известно

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 марта, около 14:00 российские войска нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу города Сумы. Из-за атаки поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение. Дети находились в защитном сооружении.

Сумской горсовет вчера информировал, что по состоянию на вечер известно, что в результате российского ракетного удара по городу пострадали по меньшей мере 88 человек. В горсовете уточнили, что среди пострадавших - 17 детей.

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