В Сумах 25 марта продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте удара россиян баллистикой, произошедшего накануне. Согласно информации Сумской областной военной администрации, по оперативным данным, в результате ракетного удара по городу пострадал 101 человек.
Отмечается, что за медицинской помощью обратились 78 взрослых и 23 ребенка.
"Сейчас в стационаре лечится 14 взрослых и 16 детей. Один взрослый человек и один ребенок находятся в стабильно тяжелом состоянии", - уточнили в ОГА.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте работает специальная техника для разгрузки строительных материалов, верхолазы ГСЧС демонтируют аварийные конструкции в поврежденных многоэтажных жилых домах.
На месте происшествия привлечены кинологические расчеты.
Российский удар по жилому кварталу в Сумах: что известно
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 марта, около 14:00 российские войска нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу города Сумы. Из-за атаки поврежден ряд многоквартирных жилых домов и учебное заведение. Дети находились в защитном сооружении.
Сумской горсовет вчера информировал, что по состоянию на вечер известно, что в результате российского ракетного удара по городу пострадали по меньшей мере 88 человек. В горсовете уточнили, что среди пострадавших - 17 детей.