На Донбассе Россия готовит массированный штурм, - военный

Враг накапливает живую силу и технику на дальних подступах, а пока продолжает тактику малых групп.

В Донецкой области Россия готовит массированный штурм украинских позиций.

Как сообщил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Рубеж Даниил Борисенко в эфире канала "Киев24", враг накапливает живую силу и технику на дальних подступах.

"Мы все ожидаем массированного штурма, но пока это тактика малых групп. То есть, они пытаются просочиться по посадкам, закрепиться малыми группами от 2 до 5 человек", - сказал Борисенко.

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По его словам, FPV-дроны играют важную роль в сдерживании оккупантов сейчас. Воины пытаются уничтожать противника еще на подступах к передовым позициям, чтобы обезопасить украинскую пехоту.

Ситуация на фронте

Согласно последним данным Генштаба, за сутки на Кураховском направлении произошло 47 боевых столкновений. Активнее всего захватчики пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

Ранее в Донецкой областной военной администрации сообщили, что армия Российской Федерации разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.

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