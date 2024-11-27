Эксперты констатировали, что многие из лучших целей для ударов переместились на авиабазы ​​за пределами досягаемости ракет.

Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по России с помощью американских дальнобойных ракет считают запоздавшим. Военные эксперты сомневаются, что этот шаг будет иметь большое значение, пишет Business Insider.

"Пока Запад спорил, России дали время на подготовку, в то время как Украине пришлось отбивать атаки со связанными за спиной руками. Даже сейчас все еще есть некоторые ограничения", - говорится в публикации.

Как заявил аналитик по России в американском Институте изучения войны Джордж Баррос, с данным разрешением "опоздали на годы":

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"Этого слишком мало… Это было азбучной истиной, что Украине уже много лет нужна возможность наносить удары по российскому тылу".

По словам военного эксперта из Королевского института оборонных исследований Мэтью Сэвилла, "многие из лучших целей - вертолеты и самолеты с планирующими бомбами, атакующие украинские города и войска на севере или в Курске - переместились на авиабазы ​​за пределами досягаемости ATACMS".

Эксперт по военным действиям в корпорации RAND Майкл Бонерт также назвал решение Байдена запоздалым, что "определенно ограничит эффективность ударов ATACMS":

"Если бы Украина смогла уничтожить несколько эскадрилий истребителей Су-34 и Су-35 в начале года, то у России было бы значительно меньше возможностей применять планирующие бомбы против украинских позиций и мирных жителей".

По его мнению, теперь Украина может попытаться использовать западное оружие, чтобы "нарушить логистику и мобильность российских и северокорейских сил, контратакующих в Курской области", что предоставит украинским силам больше свободы маневра.

Метью Сэвилл добавил, что решение Байдена "все еще оставляет много возможностей для ударов по военным штабам и боеприпасам или пунктам снабжения, поддерживающим российские и северокорейские войска, но это будет уменьшенное воздействие с того момента, когда украинцы впервые запросили это оружие".

Он считает, что сейчас Украине нужно "убедить новую администрацию США, что ее все еще стоит поддерживать.

Удары по России западными ракетами - актуальное

Напомним, 25 ноября в Белом доме официально признали, что ослабили ограничения на удары американским оружием по территории РФ.

Отмечалось, что разрешение касается поражения "конкретных типов целей" "для самозащиты в случае немедленной необходимости".

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