Российская армия сейчас сильно истощена непрерывным наступлением и может не сдержать натиск ВСУ, если он будет достаточно сильным.

На фоне значительного истощения российской армии после многих месяцев непрерывного наступления ВСУ могут перехватить инициативу и начать собственное большое наступление в ближайшие недели или месяцы. Такое мнение в интервью каналу "Фабрика новин" высказал военный обозреватель, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, украинской армии нужно двигаться, а руководство страны не должно соглашаться на заморозку линии фронта.

"У нас сейчас есть хорошая возможность в течение полутора месяцев где-то – у Путина будет оперативная пауза, пока он подтянет резервы, пока склады набьет – у нас есть возможность вернуть наши утраченные позиции", – заявил Свитан.

Видео дня

По мнению обозревателя, для ВСУ ситуация сейчас удачно складывается на восточном фронте, где россиян можно оттеснить обратно "чуть ли не за Селидово".

Свитан уверен, что сейчас перед Путиным стоит задача добиваться от США гарантий, что ВСУ не попробуют пойти в контрнаступление, особенно на юге, где для россиян сохраняется угроза разрезания фронта ударом к Азовскому морю.

"Это все российские военные понимают. [Глубина] фронта вдоль Азовского моря – 80 км. Это работа одной летней [наступательной] кампании. Но только с полным вооружением – с авиацией, с ракетами, то есть с подготовленной операцией как таковой", – отмечает аналитик.

Истощение российской армии: последние новости

Как писал УНИАН, только за первый квартал текущего года российская армия потеряла убитыми и ранеными более 125 тысяч человек. Общие потери с начала войны, по данным Генштаба ВСУ, составили уже более 923 тысяч.

Но если потери в живой силе России пока удается компенсировать, то боевая техника теряется гораздо быстрее, чем производится новая. Например, аналитики заметили, что у россиян осталось очень мало танков Т-72, которые раньше были главным основой российской армии.

Также на фронт начали поступать пушки времен Второй мировой войны, что также говорит о явных проблемах с обеспечением более современной техникой.

Вас также могут заинтересовать новости: