Россиянам хватит сил и средств для того, чтобы проводить наступательные действия, заявил Гетьман.

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к новым наступательным действиям – ориентировочно в конце марта – начале апреля. В этом, в частности, заключается и причина снижения интенсивности боев на фронте.

Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДOM. По его словам, российские оккупанты готовят длительную наступательную операцию, которая может длиться "от полугода до 9 месяцев, то есть практически на весь 2025 год".

"И это несмотря на информацию о возможных мирных переговорах", – акцентировал он.

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Ветеран отметил, что сейчас оккупанты пытаются подготовить силы к этой операции – в том числе и подразделения, которые понесли большие потери. Кроме того, россияне хотят накопить технику.

"Поэтому верить в то, что Силы обороны Украины так сильно побили противника, что он не в состоянии проводить дальше боевые действия, было бы очень оптимистичным преувеличением. У них как было более полумиллиона человек на линии фронта, так практически и осталось. Хотя да, в этом году и в конце прошлого начался отрицательный баланс не только по технике, но и по живой силе, то есть они теряют больше, чем могут поставить. Но им хватит сил и средств для того, чтобы проводить наступательные действия. Поэтому, как по мне, именно с этим связано снижение их наступательных действий на фронте сейчас", – констатировал Алексей Гетьман.

Армия РФ готовится к наступлению

На днях издание Forbes писало, что российские оккупационные войска готовятся к наступлению на Купянск Харьковской области. Удастся ли врагу захватить город, зависит от того, сможет ли российская 1-я гвардейская танковая армия (три дивизии и пять бригад с десятками тысяч солдат) закрепиться на западном берегу реки Оскол.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российский генштаб планирует операции, которые продлятся до лета, а возможно и до осени. Анализируя публичные заявления российского диктатора Путина, аналитики пришли к мнению, что правитель РФ сформулировал теорию победы, которая полагается на ползучее продвижение в Украине, которое может продолжаться бесконечно долго.

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