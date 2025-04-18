В результате атаки возник пожар.

Вечером в четверг, 17 апреля, российские оккупационные войска атаковали Николаев дроном неизвестного типа. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют", – написал он в Телеграмм-канале в 20:07.

В ГСЧС сообщили, что пожар, который возник в результате российского обстрела, уже ликвидирован. Горели склады частного предприятия. В них находились бытовые товары.

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"Из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов площадь пожара достигла 700 кв.м. К его ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники", – заявили спасатели.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Атаки РФ по Украине

17 апреля российские оккупанты ударили по Херсону и Никополю. По Херсону били тремя управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Погиб 61-летний мужчина, сообщалось о пяти травмированных. В то же время в Никополе погибли двое мужчин 56 и 61 лет.

К вечеру начальник Херсонской ОВА рассказал, что в населенном пункте Стойкое в результате атаки РФ погибли двое работников дорожной службы. Им было 36 и 44 года.

Вечером 16 апреля россияне массированно атаковали Днепр. Погибли три человека, среди них один ребенок. Пострадали 28 человек, из них 4 ребенка.

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