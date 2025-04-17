Повреждены жилые дома, магазины, кафе и остановки общественного транспорта.

Сегодня, 17 апреля, российская армия нанесла удары по Херсону и Никополю. В результате атак погибли люди, по меньшей мере десять гражданских получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, военнослужащие РФ атаковали Херсон около 10:30. Предварительно зафиксировано попадание по гражданским объектам тремя управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Следователи начали расследование по факту военного преступления:

"По состоянию на 13:00, в результате комбинированного обстрела, погиб 61-летний мужчина, известно о пяти травмированных. Среди них - подросток. Повреждены многоквартирные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры".

В эфире телемарафона глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что в больницу в тяжелом состоянии доставили парня, которому как раз сегодня исполнилось 16 лет. Медики борются за его жизнь в операционной - у него открытая черепно-мозговая травма.

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Прокудин добавил, что тактика врага заключается в том, что он сбрасывает КАБы, а затем бьет из артиллерии и дронов. По его словам, в местах, куда были прилеты, и рядом нет никаких военных объектов и даже гражданской критической инфраструктуры. "Это просто террор населения", - подчеркнул чиновник.

По словам главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, российская авиация нанесла удар по Центральному району города. Кроме парня, ранения получили двое мужчин 1997 и 1966 годов рождения, также 56-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

"В больницу сотрудники полиции доставили 63-летнего херсонца, который пострадал в результате вражеских обстрелов Центрального района. Мужчина получил минно-взрывную травму".

А председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в Никополе из-за российской атаки погибли двое мужчин 56 и 61 лет. Россияне убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии. Еще пять человек пострадали, четверо из них - в тяжелом состоянии.

"Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка", - сообщил Лысак.

Обстрелы Украины

Как писал УНИАН, вчера начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко попал под российский артиллерийский обстрел. В этот момент он записывал обращение к горожанам. Известно о пострадавших в результате атаки.

Вечером оккупанты совершили массированную атаку дронами-камикадзе типа "шахед" по Днепру. В результате удара погибли три человека, среди которых один ребенок, и пострадали по меньшей мере 30 украинцев.

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