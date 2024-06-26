Оккупанты продолжают терять преимущество.

Российские оккупанты продолжают постепенно терять преимущество в использовании артиллерии на фронте, в результате чего разница в количестве выстрелов заметно сократилась.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генштабе ВСУ. "Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3", - детализировал источник.

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Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 1:5.

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В конце зимы президент Владимир Зеленский отмечал, что для того, чтобы оттеснить оккупантов нужно соотношение артиллерийских выстрелов 1:3 или 1:1,5. В противном случае украинские защитники или будут стоять на месте, или терять контроль.

В течение дня враг наращивал наступательные и штурмовые действия, по состоянию на вечер горячее всего на Покровском направлении и в Харьковской области. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, сегодня состоялось уже 99 боевых столкновений между оккупантами и нашими защитниками.На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбили 7 штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Возле последней в настоящее время продолжается боестолкновение.

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