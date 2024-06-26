Уничтожения Крымского моста для того, чтобы изолировать россиян в Крыму, недостаточно.

Как рассказывал глава украинской разведки Кирилл Буданов, россиян во временно оккупированном Крыму, можно отрезать от пополнения запасов и заставить подчиниться. Достаточно ли для этого уничтожения Крымского моста и какие у оккупантов есть альтернативные пути сообщения, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"[Первое] - так называемый Крымский мост, вывести его из строя на значительный промежуток времени, чтобы там по нему ничего не могло передвигаться - ни поезда, ни автотранспорт. Его нужно разрушить. Полностью уничтожить его, стереть с лица земли - это крайне сложно, для этого ядерное оружие необходимо, чтобы тактическим ядерным оружием его снести, полностью его нивелировать, скажем так. Мы такого оружия не имеем", - отметил Попович.

В то же время, отметил эсперт, можно "забрасывать его ATACMSами, всеми возможными ракетами, безэкипажными морскими дронами, чтобы его еще снизу взорвать", тогда россияне будут вынуждены его восстанавливать значительный промежуток времени.

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После этого, отметил эксперт, у россиян есть несколько вариантов.

Первый - это паромная переправа через Керченский пролив, через которую оккупанты могли перебрасывать оборудование, материало-технические средства и все необходимое для обеспечения своей армии. В то же время, отметил он, этот вариант ВСУ смогли ликвидировать в конце мая, нанеся удары по переправе.

Еще один вариант россиян - большие десантные корабли, с помощью которых они так же пытались наладить логистику. Однако, отметил эксперт, "мы их немного потопили, немного - "покоцали".

"И наиболее тревожный вариант - это строительство железной дороги по суше, в оккупированном Приазовье. Эту железную дорогу должны из Ростовской области, используя те железнодорожные пути, которые уже были в наличии на оккупированной территории Запорожской области, продолжить до оккупированного Крыма", - рассказал Попович.

Он пояснил, что даже если будет уничтожен Крымский мост и ликвидированы другие альтернативные пути - морское сообщение и паромная переправа у россиян все равно остается надежда на логистическое сообщение по суше.

Он отметил, что уничтожить ее будет сложно, даже если ATACMS туда дотягиваются.

"Железная дорога - это полотно, которое очень быстро восстанавливается. Надо думать, каким образом сделать так, чтобы вывести ее из строя на довольно значительный промежуток времени", - пояснил эксперт.

К тому же, отметил эксперт, россияне будут охранять железную дорогу от диверсий. "У них же есть специальные бронепоезда, которые они использовали для того, чтобы охранять железнодорожные пути. То есть этот бронепоезд может курсировать по этой железной дороге, отслеживать диверсионные группы, принимать на себя огонь, если что. То есть они будут принимать меры. И это тоже не стоит сбрасывать со счетов", - пояснил Попович.

Атаки ВСУ на Крым

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что в Крыму будет продолжаться давление на российских оккупантов - будут атаки с воздуха, будут использоваться морские ударные беспилотники и проводиться тайные спецоперации.

Как отмечал представитель ГУР Андрей Юсов, российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от ударов Сил обороны. Он отметил, что анонсов украинских операций в Крыму не будет, "но Силы безопасности и обороны работают и все реализуется согласно плану".

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