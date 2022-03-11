Кроме того, в соцсетях сообщается об обстреле оккупантами Днепра.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в стороне аэродрома.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие!" - сообщил Полищук.

Он призвал не публиковать никаких фото, адреса или координаты.

Также в соцсетях сообщается об обстреле оккупантами Днепра.

Как уточняет ГСЧС в Днепропетровской области, около 6:10 в Новокодатском районе Днепра произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением.

Российско-украинская война

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

В частности, в течение дня 10 марта оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В связи со значительными потерями личного состава и снижение темпов наступления - продолжают формировать резерв на территории РФ.

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