Российская оккупационная группировка на территории Украины сегодня уже насчитывает 608 тысяч российских войск, отметил президент.

Если Украина не получит сильные гарантии безопасности, российский диктатор Владимир Путин вернется с в десять раз более сильной армией. Как передает корреспондент УНИАН, уверенность в этом выразил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

Глава государства подчеркнул, что всем надо понимать, в какой позиции в начале 2022 года находились Украина, Россия, США и Европа, и в какой позиции все они сейчас. По его убеждению, эти технические данные важны для понимания как влияет помощь, которую получает Украина, и какие существуют риски.

"Если мы вспомним полномасштабное вторжение Российской Федерации в 2022 году, то мы точно можем знать, что группировка России тогда была где-то около 200 тысяч... Сегодня на территории Украины 608 тысяч российских войск. То есть, эта группировка в три раза больше, чем та, что в начале 2022 года пошла на нас. И поэтому, когда говорят, что есть достаточно помощи - сравните, что было тогда, и что происходит сейчас", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что в начале вторжения помощь от США составляла около 90% всей поддержки для Украины. Сегодня украинские военные на поле боя получают около 40% помощи благодаря украинскому производству, 40% - от США, и 30% - от Европы. Зеленский подчеркнул, что Украина держится за счет серьезного роста отечественного производства и роста производства в Европе и США:

""Но, этого недостаточно, потому что мы росли в разы, а Европа так не росла".

Президент Украины добавил, что надо понимать, как Украина будет держаться без помощи и что будет делать российский диктатор Владимир Путин.

"Что может делать он, если не будет четких сильных гарантий безопасности? Он также вырос в разы в производстве. У него сегодня где-то более 30 заводов в военном секторе. В Европе - 45. А он производит почти в два раза больше, чем Европа. То есть, вы понимаете, он вкладывает все в это, а Европа недовкладывает... И когда не будет у вас сильных гарантий безопасности, объемы будут снижаться, нам придется рассчитывать только на себя и на Европу, а этого мало. Нужно, чтобы Европа и Соединенные Штаты были в союзе (для поддержки Украины - УНИАН)", - считает Зеленский.

По его мнению, дальнейшие требования Путина могут касаться выхода Балтийских стран из НАТО:

"Если Путин вернется? Он точно вернется с армией в десять раз больше, чем та группировка в начале 2022 года, потому что она уже почти в 4,5 раза больше. И когда он вернется с этой группировкой, для чего он вернется? Для полной оккупации всех стран, которые были когда-то республиками в советском союзе. Это номер один. И потом будет делать так, как он делал с нашим Крымом".

Как сообщал УНИАН, Киев не рассматривает гарантий безопасности для Украины без привлечения Соединенных штатов Америки. По словам Зеленского, Украине нужны серьезные, действенные гарантии безопасности. Сегодня проговаривается "французская инициатива" по размещению контингента.

Зеленский убежден, что вступление Украины в НАТО может стать гарантией безопасности не только для нашей страны, но и для России. Справедливое завершение войны позволит снизить вероятность того, что украинцы поедут убивать россиян в будущем. По его убеждению, украинцы будут очень возмущены, если наша страна не получит гарантий безопасности после завершения войны.

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