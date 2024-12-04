Пока Путин не будет вынужден признать право Украины на существование, любые мирные соглашения будут временными, а угроза дальнейшей российской агрессии останется, отметила Юлия Каздобина.

Путин не заинтересован в прекращении вторжения, он по-прежнему привержен своей цели полного уничтожения украинской государственности. Уверенность в этом высказала старший научный сотрудник Совета по внешней политике "Украинская призма" Юлия Каздобина в своей статье для Atlantic Council.

"В течение многих лет Путин публично подвергал сомнению право украинской нации на существование. Он неоднократно заявлял, что рассматривает сегодняшнюю независимую Украину как искусственное государство, и считает всех, кто не согласен с этим вердиктом, антироссийскими силами или откровенными нацистами. Более десятилетия он пытался превратить это токсичное видение в реальность посредством эскалации кампании военной агрессии", - отметила эксперт.

Каздобина напомнила, что в начале полномасштабного вторжения Путин утверждал, что защищает права русскоязычных украинцев на востоке страны, но с тех пор российская армия убила десятки тысяч преимущественно русскоязычных украинцев, превратив десятки городов и сел по всему региону в руины.

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Также автор акцентировала, что попытки оправдать вторжение в Украину как ответ на расширение НАТО развенчал сам Путин:

"Когда соседние Финляндия и Швеция отреагировали на вторжение России, объявив весной 2022 года о планах отказаться от десятилетий нейтралитета и присоединиться к НАТО, Путин поспешил заявить, что у России "нет проблем" с этим шагом. Это безразличие было особенно поразительным, поскольку вступление Финляндии более чем вдвое увеличило границу России с НАТО, в то время как членство Швеции превратило стратегически важное Балтийское море в озеро НАТО".

Учитывая все это, Каздобина сделала вывод, что на самом деле Путин не рассматривает НАТО как угрозу безопасности самой России и просто использовал этот вопрос в качестве дымовой завесы для своих собственных имперских амбиций в Украине.

По мнению эксперта, избранный президентом США Дональд Трамп, вероятно, обнаружит, что его знаменитые навыки заключения сделок не идут ни в какое сравнение с однонаправленной одержимостью Путина уничтожением Украины.

"На словах и на деле Путин неоднократно демонстрировал свою приверженность стиранию Украины с карты мира. В таких обстоятельствах любые разговоры о компромиссном урегулировании являются опасно бредовыми. Пока Путин не будет вынужден признать право Украины на существование, любые мирные соглашения будут временными, а угроза дальнейшей российской агрессии останется", - констатировала автор.

Путин не заинтересован в мире - заявление генсека НАТО

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Путин не заинтересован в мире и стремится захватить больше территории в Украине:

"Агрессия России не показывает никаких признаков ослабления. Как раз наоборот, Путин усиливает свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как испытательный полигон для экспериментальных ракет и разворачивает солдат из Северной Кореи в этой незаконной войне. Путин не заинтересован в мире. Он давит, пытаясь захватить больше территории, потому что он думает, что может сломать решимость Украины и нашу, но он ошибается. Украина имеет право защищать себя. И мы обязаны помочь ей".

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