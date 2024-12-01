Почти треть бюджетных расходов РФ будут направлены на военные расходы.

Правитель России Владимир Путин одобрил рекордные расходы РФ на оборону. Это произошло во время визита высокопоставленных чиновников Европейского Союза в Киев, пишет AP.

Отмечается, что почти треть (32,5%, или более 145 миллиардов долларов) бюджетных расходов РФ в 2025 году будут направлены на военные расходы, что стало рекордом для страны-агрессора. Так, в прошлом году на национальную оборону Россия выделила 28,3%.

Издание напоминает, что полномасштабное вторжение России в Украину с февраля 2022 года является крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, который истощил ресурсы обеих сторон.

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"Киев получает миллиарды долларов помощи от своих западных союзников, но российские силы больше и лучше оснащены, и в последние месяцы российская армия постепенно оттесняет украинские войска в восточных областях", - говорится в статье.

При этом новый президент Европейского совета Антонио Коста и верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас прибыли в Киев в воскресенье, отметив свой первый день в должности сильным сообщением о поддержке Украины.

Новые российские "вооруженные достижения"

Ранее УНИАН писал, что Россия разработала комплекс "Метроном", что якобы может "разнести" место старта FPV-дрона.У него две задачи: увеличить дальность применения FPV-дронов и максимально обезопасить боевые расчеты.

Ранее россияне заявили о начале использования новой версии дрона-камикадзе "Ланцет" с системой определения целей на основе "искусственного интеллекта".

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