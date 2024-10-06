Кремль продолжит набирать солдат на фронт за деньги, пока эта система работает.

Российское военное командование не желает мириться со снижением интенсивности военных действий в Украине, и для этого увеличило усилия по мобилизации солдат за деньги.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов США) на единовременные выплаты для заключения военного контракта с Минобороны России в период с 2025 по 2027 год.

"Это свидетельствует о том, что Кремль планирует продолжать полагаться на продолжающиеся усилия по криптомобилизации для удовлетворения потребностей в живой силе для своей войны в Украине до тех пор, пока система криптомобилизации работает", - пишут аналитики.

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Как отмечают в ISW, сейчас в России предлагают единовременные выплаты в размере 400 000 рублей (4200 долларов США) за подписание военного контракта, и это предполагает, что Кремль намерен набрать 225 тысяч новых контрактников в период с 2025 по 2027 год, при условии сохранения текущих ставок.

При этом, указывают аналитики, существуют ограничения на то, сколько новобранцев может генерировать эта российская кампания криптомобилизации, и увеличение финансовых стимулов вряд ли существенно решит эти ограничения.

Путин по-прежнему привержен продолжающейся кампании криптомобилизации, чтобы избежать объявления еще одного широко непопулярного частичного мобилизационного призыва резервистов, отмечают в ISW:

"Путин и российское военное командование, похоже, не желают мириться со снижением интенсивности российских боевых операций в Украине, поскольку они рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий как стратегический императив".

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным аналитиков DeepState, враг продвинулся на востоке Украины - в Торецке, а также в Максимильяновке, Цукурино, у Мясожаровки и Песчаного.

Как заявил военный эксперт Александр Мусиенко, Украине нужно рассчитывать на то, что до зимы российская армия еще может иметь тактические успехи. Он прогнозирует, что враг будет бросать все силы для продвижения на Курахово.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Запорожском направлении. По его словам, сейчас под Ореховым и Роботиным готовятся новые штурмовые группы противника.

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