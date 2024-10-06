В частности, оккупанты продвинулись в Торецке.

Продолжается полномасштабная война РФ против Украины. Российские оккупационные войска продолжают давить на востоке нашего государства.

В частности, враг продвинулся в Торецке Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Враг продвинулся в Максимильяновке, Цукурино, Торецке, у Мясожаровки и Песчаного", – говорится в сообщении.

Карта боевых действий сейчас выглядит так:

Война в Украине: важные новости

The Times пишет, что Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году. Издание отмечает, что эта возможность появится благодаря новой технике, которую ей предоставляют западные союзники, а также свежесформированным бригадам, чье комплектование сейчас находится в процессе.

Тем временем на юге российские захватчики могут активизировать штурмы уже в ближайшие дни. Оккупанты готовятся атаковать на Запорожском направлении, ситуация там сложная, говорит представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

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