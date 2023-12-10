У союзников Киева точно нет пассивности, полагает бывший руководитель Службы внешней разведки Украины.

Генерал армии - экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж дал прогноз насчет войны нашей страны против РФ на следующий год.

Отвечая на вопрос "Обозревателя", чего можно ожидать на фронте в следующем году, офицер сказал, что, по его мнению, "в 2024 году должен наступить наш момент истины". Собеседник добавил, что для украинского государства это "критически важно". "Не только для людей, которые ожидают победы, но и для того, чтобы не дать России затянуть этот процесс надолго, укрепляя свои позиции, наращивая ресурсы. Что касается Запада, то это момент истины и для него", - заявил Маломуж.

Офицер отметил, что западные государства должны осознать, что российский диктатор Владимир Путин будет применять все вооружения не только против граждан воюющего государства, но и угрожать государствам-членам НАТО, прежде всего странам Балтии, Польше и Финляндии. "А это уже перспектива большой конфронтации и глобальной войны", - добавил бывший глава СВР.

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Генерал подчеркнул, что такая угроза является конкретной мотивацией для зарубежных партнеров Киева. "Это конкретная мотивация для наших зарубежных партнеров. Ребята, вы считаете, что помогаете Украине? Нет. Вы защищаете себя. Потому что в перспективе придется воевать вам самим… Чтобы этого не произошло, давайте будем объединяться во всех секторах. Давайте вы будете помогать Украине не по остаточному принципу…", - поделился он.

Маломуж утверждает, что у союзников Украины точно нет пассивности. "…Есть перспективы, есть альтернативы. Я считаю, что перспективы полного освобождения Украины есть. Нужно включить все факторы, о которых я сказал", - отметил офицер.

Чем закончится война в Украине - какой прогноз уже был озвучен

Бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов прогнозировал, что война в Украине закончится в конце следующего года. По его мнению, украинские воины смогут совершить прорыв, и большая часть захваченных РФ территорий будет освобождена.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что нельзя точно назвать период завершения полномасштабного противостояния с Россией. Подоляк заявил, что Киев будет абсолютно справедливо финализировать войну, и россияне испытают всю ту боль, которую пережили граждане украинского государства.

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