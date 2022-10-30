Взорван мост через реку Красная возле Кременной.

Российские оккупанты в субботу, 29 октября, взорвали еще один мост возле Кременной на Луганщине.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Российское командование поставило задачу своим войскам остановить продвижение ВСУ. Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне взорвали мост через Красную реку возле Кременной", - сообщил Гайдай.

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Ситуация в Луганской области

5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

В частности, 7 октября украинские военные освободили от российских оккупантов 7 населенных пунктов области: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка, Стельмаховка.

24 октября стало известно, что ВСУ вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области.

29 октября в Министерстве обороны Украины заявили, что село Невское на Луганщине освобождено от российских оккупантов.

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