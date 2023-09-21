Издание отметило, что просить о прекращении огня или о начале переговоров бессмысленно.

Начавшееся в июне контрнаступление ВСУ предполагало отвоевание значительного количества земель, чтобы у Киева была сильная позиция на будущих переговорах.

Однако этот план не сработал, пишет издание The Economist. Издание отметило, что просить о прекращении огня или о начале переговоров бессмысленно, поскольку президент РФ Владимир Путин не показывает никакой готовности к ним. "Он ждет, когда Запад устанет и надеется на переизбрание Дональда Трампа президентом США", - пишет газета.

"Прекращение огня будет просто паузой, чтобы перевооружиться и подготовиться к новому нападению. Если украинцы перестанут воевать, они могут потерять свою страну", отмечает издание и добавляет, что и Украина, и ее западные союзники начинают осознавать, что это война на истощение.

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Журналисты издания выразили мнение, что и украинским властям и ее союзникам нужно переосмыслить военную стратегию и то, как управлять ее экономикой. "Вместо того чтобы стремиться "победить", а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела достаточную силу для ведения длительной войны и могла процветать, несмотря на нее", - отметили в издании.

Также в материале журналисты отметили, что Украине нужно мобилизовать ресурсы и изменить правила игры, поскольку новая тактика и технологии могут приблизить победу над РФ. "Наряду с наступательной способностью Украина должна повысить устойчивость. Кроме тяжелого вооружения, ей нужна помощь в техническом обслуживании для ведения многолетней войны: ремонт, поставка артиллерии и подготовка кадров. Больше всего продолжительная война требует лучшей противовоздушной обороны. Украина не сможет преуспевать, если РФ будет взрывать инфраструктуру и гражданское население", – говорится в статье.

Кроме того, по мнению журналистов украинская экономика должна перейти от зависимости от помощи к привлечению инвестиций, даже несмотря на то, что конфликт не утихает.

"У Украины большой потенциал: от производства оружия до переработки большего количества продукции, выращенной на своих фермах. Задача состоит в том, чтобы поощрить местные и иностранные фирмы инвестировать больше, а также вернуть обратно украинцев, сбежавших от войны", - считают в издании.

"Дорожная карта вступления в ЕС в течение 10 лет дала бы надежду украинцам и ускорила бы экономические реформы. Такое же обещание вдохновило большую часть стран Восточной Европы в 1990 годах", - пишет The Economist.

При этом журналисты отметили, что поражение Украины будет означать появление провального государства и приближение путинской машины убийств к границам ЕС. "Успех – это появление нового члена ЕС с 30 млн хорошо образованных людей, крупнейшей в Европе армией и обширной сельскохозяйственной и промышленной базой", - констатировало издание.

Окончание войны в Украине: прогнозы

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только власти Украины и РФ решают, когда прекратится война. При этом оккупированный Крым сейчас вернуть Киеву невозможно.

А 19 сентября министр обороны США Ллойд Остин убежден, что время не на стороне президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что украинцы в войне выстоят дольше Кремля.

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