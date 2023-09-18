У врага есть дефицит техники и отсутствует стратегический резерв.

Еще до наступления зимы украинские Силы обороны могут осуществить операцию по разрыву сухопутных связей между Россией и оккупированным Крымом, убежден начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью The Economist он отметил, что первая оборонительная линия российских оккупантов на Запорожье уже кое-где пробита, а это значит, что разрыв "сухопутного коридора" возможен в последующие недели.

Буданов подчеркивает, что РФ выделяет недостаточно численные силы, и это демонстрирует, что у врага нет резервов.

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"Вопреки тому, что декларирует Российская Федерация, у нее нет абсолютно никакого стратегического резерва", - говорит председатель ГУР МО.

На фоне сообщений о том, что Кремль готов активизировать текущую мобилизационную работу, генерал-лейтенант Буданов говорит, что численность личного состава является единственным очевидным преимуществом, которое у России все еще есть.

"Кадровые ресурсы в России, условно говоря, неограниченные. Качество низкое, но количество достаточное", – говорит он.

В то же время Буданов акцентирует, что у врага есть дефицит техники. "Если все хорошо и ресурсов у России достаточно, то почему их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нет, что вытаскивать", - добавляет глава ГУР.

Разрыв сухопутного коридора в Крым - это надо знать

За последние дни в результате успешных действий украинских военных на юге удалось оттеснить врага на расстояние от 3 до 4 километров на разных участках фронта.

Военный эксперт Шон Белл убежден, что так называемый сухопутный мост между Крымом и Донбассом является "наименее трудным местом" для освобождения украинскими войсками.

Он прогнозирует, что, если Силы обороны смогут пробиться и достичь побережья Азовского моря или приблизиться на расстояние, на котором будут добираться до этого участка, это фактически разрежет российские силы пополам.

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