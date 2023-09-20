В Институте отметили, что оккупанты преувеличивают свои достижения в районе Клищиевки и Курдюмовки.

На рубеже Купянск-Сватово-Кременная российские оккупанты продолжили наступательные действия, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что российские военкоры заявляют будто бы россияне продолжают оказывать давление на ВСУ к северо-востоку от Купянска и на восточном берегу реки Оскол к западу от Сватово, но как именно они это делают не уточнил.

Также в Институте отметили, что по данным украинского МВД, российский авиаудар разрушил мост через реку Оскол в Купянске, вероятно, для того, чтобы помешать украинским усилиям по снабжению через реку. Однако ВСУ сохраняют контроль над рядом других мостов через Оскол.

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В ISW также сообщили, что в районе Райгородки и Надежды возле Сватово на геолокационных кадрах замечено действующее подразделение 15-й мотострелковой бригады РФ (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ).

Касательно ситуации в районе Бахмута в Институте отметили, что российская пропаганда заявила о контратаках оккупантов вблизи Курдюмовки и Клищиевки, где, они будто бы закрепились. Однако ISW не увидел визуального подтверждения того, что российские войска сохраняют позиции в Клищиевке.

Кроме того, аналитики сообщили, что российские войска продолжили ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк, но не добились каких-либо успехов.

Война в Украине: новости

Российские оккупанты пытались атаковать на нескольких направлениях фронта. За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения.

А в Институте по изучению войны отметили, что в Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ серьезно увеличились потери оккупантов.

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