По словам Владимира Паниотто, даже 8% готовых присоединиться к ВСУ может быть завышенной цифрой.

Сплоченность украинцев по противостоянию российской агрессии остается довольно высокой, в то же время готовность жить под угрозой смерти довольно долго или брать в руки оружие готовы все меньше сограждан. Соответствующие данные соцопросов прокомментировал "Главкому" генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его словам, речь идет скорее о сплоченности "вокруг флага" - то есть не только о желании идти в армию, но и об отношении к государству, его президенту, правительству и парламенту, "где доверие "подскочило" везде", о желании помогать армии, донатить, развивать волонтерство.

"Но будем откровенны: те, кто хотели пойти на войну, пошли первыми. То есть мы опрашиваем тех, кто не стал добровольцем, остался дома. И да, здесь реально меньше тех, кто готов рисковать жизнью, чем помогать чем-то другим", - отметил социолог.

Он также подчеркнул, что даже 8% (готовых присоединиться к ВСУ - УНИАН) могут быть завышенной цифрой.

"Украинцы немного лукавят, пытаясь выглядеть лучше в глазах интервьюеров. И это не сугубо украинская практика, такой прием известен социологам во всем мире", - сказал Паниотто.

Он пояснил, что на искренность опрашиваемых влияют два фактора: страх наказания и так называемая "спираль замалчивания" - когда если человек знает, что большинство имеет другое мнение, не хочет высказывать свою позицию, чтобы выглядеть "нормально".

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце января Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В частности, накладывать ограничения на уклонистов в обновленной версии законопроекта о мобилизации предлагают через суд.

Также в новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (мужа, или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.

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