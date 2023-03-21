Летом на украинской земле могут появиться "свежие" противники.

Российские оккупанты в Краснодарском крае проводят активную работу с военнослужащими срочной службы по подписанию ими контрактов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации насчет российского вторжения по состоянию на 18:00 вторника, 21 марта. "Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для восполнения потерь живой силы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в одной из воинских частей, дислоцирующейся в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов. "Военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года", - отмечается в сводке Генштаба.

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Новости об армии России - сегодня это стоит знать

13 марта стало известно, что в Госдуму РФ внесли проект закона о повышении возраста призывников. Проектом закона предлагают в следующем году призывать в армию РФ мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Британская разведка считает, что власти России могли решить изменить призывной возраст, чтобы благодаря студентам увеличить количество своих военных. СМИ также узнали, что РФ планирует пополнить свою армию 400 тысячами контрактников, и регионы уже получили разнарядки.

По сведениям украинской стороны, российские власти бросали на войну против нашего государства срочников, а также проводят скрытые мобилизационные мероприятия.

Стоит отметить, что в Украине уже ликвидировали около 166 570 оккупантов.

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