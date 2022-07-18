Президент РФ мечтает о построении нового мирового порядка.

У президента РФ Владимира Путина появился четкий "план победы", состоящий из трех стратегических аспектов.

Возможный замысел Кремля очертила российская политолог Татьяна Станова в колонке на New York Times.

Эксперт подчеркнула, что план Путина выходит за пределы Украины, но сосредоточен именно на ней. Он показывает, насколько Путин оторван от реальности.

По мнению политолога, первая цель Путина в этом плане – это захват украинских территорий:

"Не сумев продвинуться вглубь Украины, Россия немедленно убавила свои амбиции, отказавшись от идеи захвата Киева. Нынешней более реалистичной целью представляется контроль над Донецкой и Луганской областями и установление сухопутного коридора в Крым".

Вторая цель Путина в плане, как пишет Станова, – заставить Киев капитулировать, согласившись на "русификацию" Украины. Кремль планирует смену украинского правительства, "чистку" элит и прекращение сотрудничества Киева с Западом.

Третья цель в плане Путина, как отмечает политолог, – построение нового мирового порядка: "Путин верит, что война против Украины и ее последствия, такие как высокая инфляция и резкий рост цен на энергоносители, помогут людям восстать против традиционного политического истеблишмента. Он делает ставку на то, что фундаментальные политические изменения западных стран со временем приведут к трансформации Запада".

Напомним, советник министра МВД Вадим Денисенко заявил, что президент РФ Владимир Путин вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику. Вероятно, он хочет сделать ее преемницей.

Вас также могут заинтересовать новости: