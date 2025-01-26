Эксперт напомнил, что за Покровск уже полгода ведутся бои.

Самые большие бои по всей линии фронта происходят именно на Покровском направлении. Сейчас противник пытается выйти на дорогу Покровск-Мирноград, чтобы окружить Покровск с трех сторон: с запада, востока и севера, чтобы избежать уличных боев и заставить украинские войска отойти из города. Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире "Украинского радио".

"Продвижение определенные у врага есть, боевые действия продолжаются, но каких-то существенных успехов у россиян за последние по крайней мере несколько суток не было", - отметил эксперт.

По его словам, все, что могут делать россияне на Покровском направлении, это проводить "ползучую оккупацию" и несущественное продвижение.

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"Они могут быть на тех участках, где они переместятся и перемещают войска вдоль линии фронта, где они сосредоточат большее количество живой силы и техники, то там возможно небольшое продвижение. О Покровске мы слышим как минимум чуть ли не полгода, о том, что там ведутся бои и что там есть вражеское продвижение. Что-то полгода ведутся бои очень активные, что-то полгода идет продвижение, а Покровск как стоял, так и стоит, и что-то они ничего там не сделали. Поэтому мы иногда немножко краски сгущаем краски. Не все так плохо. Мы держим оборону, кое-где приходится отходить. Но давайте еще раз: полгода мы говорим о боях возле Покровска. Полгода!", - напомнил Гетьман.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее в ВСУ рассказали о ситуации под Покровском. Там отметили, что погодные условия на сегодня позволяют врагу под покровом тумана просачиваться к линии боестолкновения.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко спрогнозировал изменение тактики врага возле Покровска. По его словам, чтобы захватить город, российские оккупанты уже готовы идти в лобовые атаки.

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