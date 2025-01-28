Они дистанционно минируют логистические пути Вооруженных сил Украины.

Покровское направление является одним из самых сложных на всей линии фронта, в последние дни оккупанты значительно активизировали там использование FPV-дронов со сбросами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отделения коммуникаций 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Александр Неизвестный. Учитывая просевшие фланги к северу и югу от Курахово, эти дроны также дистанционно минируют логистические пути ВСУ, добавил он.

По словам военного, ситуация на участке фронта в районе так называемого "Кураховского кармана" является отражением устойчивой обороны 46-й бригады "в лоб врагу":

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"Когда проседают фланги, то и с фронта приходится понемногу отходить для предотвращения полного окружения. Хотя россияне продолжают давить, но бригада стоит несокрушимо, ценой очень невероятных усилий".

Также он рассказал, что ранее оккупанты работали малыми пехотными группами от двух до пяти солдат, но сейчас начали чаще привлекать технику. "Последние два штурма, которые проходили на наши позиции, были с привлечением хотя бы по одной БМП. Но неудачно, такие попытки всегда прекращаются еще на подходе", - сказал военный.

Неизвестный отметил, что россияне имеют численное преимущество на Покровском направлении, но у армий РФ и Украины разные цели:

"У них - это захватить и уничтожить, а у нас - отстоять свое и побороть врага. Поэтому их потери превышают наши".

Бои на Покровском направлении

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что на это направление приходится почти половина всех боевых столкновений. Сейчас силы РФ пытаются малыми группами окружить Покровск.

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, оккупанты хотят выйти на дорогу Покровск-Мирноград, чтобы окружить город с запада, востока и севера.

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