Украинские войска тают, и в этом виноват тыл, считает эксперт.

На Харьковщине идут бои, недавно стало известно, что российские оккупанты десантировались через реку Оскол, что стало возможным из-за того, что ВСУ обессилены.

Как заявил в эфире Oboz экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, враг продвигается, потому что его почти "некому остановить".

"Они уже пару недель как появились впервые на нашем берегу Оскола. Напомню, еще не так давно наши позиции были по другой берег... То есть, Оскол не был линией разделения, Оскол был у нас в тылу. Сейчас мы пытаемся сдержать россиян хотя бы там... Насколько я понимаю, они уже перешли Оскол, но пока им не дают там закрепиться", - сказал Дикий.

Видео дня

Он напомнил, что оккупанты даже "появлялись" в окрестностях города Купянск, откуда их отбросили, и акцентирует, что ситуация по всей линии фронта очень тяжелая.

"Ситуация на фронте крайне тяжелая, она является худшей после весны 2022 года, и виноват в этом именно украинский тыл. Никто другой. Виноват в том, что нашим защитникам сейчас нужно бороться за то, чтобы хотя бы на реке Оскол остановить врагов на Слобожанщине. Напомню, недавно нас там остановили, мы там были в наступлении. Еще не так давно мы освобождали Купянск, а сейчас стоит задача его удержать и неизвестно, удастся ли эту задачу решить", - отмечает эксперт.

По его данным, в районе города Курахово Донецкой области похожая ситуация - некому сдерживать врага. В частности, есть хорошо обустроенные укрепления (окопы и т.д.), но, по словам ветерана, они пустые или в них по 3-5 бойцов, которым более 50 лет.

"И вот они втроем держат окопный взводный пункт, а, согласно штату, взвод - 30 человек... Тыл считает, что армия должна его защитить от оккупации, однако этой армии не нужно пополнение. Этот тыл делает все, чтобы армия постепенно таяла, чтобы в ней заканчивались люди... Не говоря уже о том, что нужно формировать резервы для каких-то ротаций. Хотя бы просто для того, чтобы заменять санитарные потери", - подчеркивает Дикий.

В то же время, по его словам, в тылу "пафосно борются" с ТЦК, вместо того, чтобы бороться с российскими оккупантами, а потом удивляются - почему враги уже в Купянске, почему еще какой-то населенный пункт готовится к эвакуации.

В центре внимания война в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, недавно российские захватнические войска десантировались на лодках через реку Оскол южнее поселка Новомлинск. Аналитики украинского проекта DeepState назвали эту операцию неожиданной. По их данным, оккупанты переплыли из Двуречного и закрепились на западном берегу.

Операцию провели не ради медийного эффекта, поскольку им удалось занять позиции одной из украинских бригад. По словам аналитиков, такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, что угрожает, в частности, жителям Двуречанской и Купянской громад.

Вас также могут заинтересовать новости: