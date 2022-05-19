Российские оккупанты продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться с войны в Украине.
Об этом свидетельствует новый перехват, опубликованный Службой безопасности Украины.
Практика намеренного разрушения столь популярна среди захватчиков, что они с удовольствием делятся ею друг с другом.
"Причина таких действий очевидна - захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры взамен бросают их в самый ад", - отмечает СБУ.
Во время телефонного разговора российский оккупант жалуется другу на отсутствие подкрепления, а вести боевые действия каждый день становится труднее.
"Окружают... Все труднее и труднее с каждым днем", – сказал оккупант.
"Да вы там это.... подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", - посоветовал ему друг.
Оккупанты, имитирующие боевое ранение, надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в РФ.
Как сообщал УНИАН, российские захватчики без колебаний расстреливают мирное население Украины, которое пытается вырваться из временно оккупированных территорий.