Захватчики не скрывают, что их бросают на поле боя и не отправляют подкрепление.

Российские оккупанты продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться с войны в Украине.

Об этом свидетельствует новый перехват, опубликованный Службой безопасности Украины.

Практика намеренного разрушения столь популярна среди захватчиков, что они с удовольствием делятся ею друг с другом.

"Причина таких действий очевидна - захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры взамен бросают их в самый ад", - отмечает СБУ.

Во время телефонного разговора российский оккупант жалуется другу на отсутствие подкрепления, а вести боевые действия каждый день становится труднее.

"Окружают... Все труднее и труднее с каждым днем", – сказал оккупант.

"Да вы там это.... подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", - посоветовал ему друг.

Оккупанты, имитирующие боевое ранение, надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в РФ.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики без колебаний расстреливают мирное население Украины, которое пытается вырваться из временно оккупированных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: