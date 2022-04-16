Вражеские ракеты добрались до инфраструктуры Александрии.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии на Кировоградщине. Есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщил ночью городской голова Александрии Сергей Кузьменко, в 22:26 15 апреля был нанесен ракетный удар по инфраструктуре аэродрома.

"Продолжаются аварийно-спасательные работы", - сообщил он.

Утром 16 апреля председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович проинформировал, что есть жертвы.

"Кировоградщина, как и вся Украина пережила неспокойную ночь. Вражеские ракеты добрались до инфраструктуры Александрии. Есть погибшие и пострадавшие", - сказал он без уточнений.

Как писал УНИАН, 12 марта военные ракетами обстреляли аэропорт Канатово.

"Снова обстреляли ракетами Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - сообщал председатель ОГА Андрей Райкович.

В начале марта российские войска так же обстреливали Канатово возле Кропивницкого.

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