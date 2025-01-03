Решающая битва: в ВСУ рассказали о ситуации в Торецке

Враг пытается добраться до ключевых шахт, чтобы захватить город.

Ситуация на Орловском направлении, недалеко от Торецка, стабильная. Об этом в эфире "24 канала" сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

"Полоса обороны уже более 2 месяцев не движется на этом направлении. Я думаю, это связано с тем, что враг не может потянуть такое количество наступательных действий. Есть четыре приоритетных для них направления наступления - это Кураховское, Покровское, Часов Яр и Торецкое. Нам пришлось сесть в более-менее подготовленные качественно позиции, где врага удается удерживать", - сказал Иевлев.

Однако он отметил, что враг на этом направлении регулярно обстреливает позиции Сил обороны Украины. А также время от времени пытается штурмовать, применяя небольшие пехотные группы. В то же время, по словам военного, ситуация в районе самого Торецка сложнее.

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"К большому сожалению, там почти вся западная часть города под контролем врага. И враг продвигается к одной из ключевых шахт, битва за которую будет решающей в судьбе северной части Торецка. Но казаки наши бьются там, отпор враг там получает очень хороший", - отметил Иевлев.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили о сверхсложной ситуации в районе Нововасильевки, что к югу от Покровска. Отмечается, что враг значительно превосходит численно и ежедневно штурмует там позиции Сил обороны Украины.

Между тем в "Хортице" сообщили, что оккупанты уничтожили украинские позиции на Харьковщине. Там отметили, что сейчас проводится ряд действий для недопущения ухудшения ситуации для Сил обороны Украины.

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