В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло.

Враг перемещает дополнительные артиллерийские подразделения к границе с Украиной.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 24: 00 25 марта.

"В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредоточивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры. Как особенность следует отметить перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной (данные уточняются)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Волынском направлении наступательных действий противник не проводил, однако привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины остается вероятным.

На Полесском направлении враг продолжал осуществлять огневое воздействие на подразделения наших войск в отдельных районах.

На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занятых рубежей и продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения Вооруженных сил Украины.

На Слобожанском направлении, в районе города Сумы, основные усилия сосредоточивал на закреплении и удержание ранее занятых рубежей, а в районе Харькова продолжал попытки блокирования наших подразделений и пытался проводить демонстрационные действия, наносил поражения инфраструктуре и оборонным объектам города.

Также оккупанты пытаются нарастить усилия на направлении на Изюм путем перемещения дополнительных подразделений и техники.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

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