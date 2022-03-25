Зафиксирован проход Керченским проливом в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.

Российские оккупанты пытаются пополнить потери за счет отправления в Беларусь новых сил и наращивают корабельный состав флота в акватории Азовского моря.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 12.00 25 марта Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Так, зафиксировано проход Керченским проливом в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.

Кроме того, отмечается, что на Волынском направлении противник активных действий не проводил. Вероятность привлечения Вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.

На Полесье противник наступательных действий не проводил. Сосредоточивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах населенных пунктов Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Осуществляет перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск Восточного военного округа.

На Северском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с применением беспилотных летательных аппаратов. С целью снижения сопротивления со стороны гражданского населения противником осуществлено распространение листовок.

Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает применять авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.

В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановлен в районе Тихоцкого. Продолжается уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от замысла выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении, на временно занятых территориях продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационной власти, в частности силами подразделений Росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ частично добилась создания сухопутного коридора между Крымом и частью Донбасса.

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