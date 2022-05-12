Для усиления передовых подразделений враг осуществил перемещение батальонной тактической группы.

Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений враг осуществил перемещение батальонной тактической группы. С целью доукомплектования подразделений, которые понесли потери, и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах к северу от города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российские оккупанты могут готовиться к возобновление наступательных действий на Херсонщине с целью захвата всей области в ближайшие дни. В то же время на Харьковском направлении захватчики перешли к обороне.

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