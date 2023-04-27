Повреждено около десятка зданий.

В среду, 26 апреля 2023 года, на юге Украины было зафиксировано более трех десятков обстрелов. В результате российских атак погиб человек, есть пострадавшие.

"В течение дня в зоне нашей ответственности зафиксировано более трех десятков обстрелов, в том числе несколько по Херсону", – сообщает оперативное командование "Юг".

Также оккупанты обстреляли Днепро-Бугский лиман. В результате атак погиб один гражданский, ранен иностранный журналист и еще одно гражданское лицо. Также повреждены около десятка зданий, опора электросети и два автомобиля.

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Кроме того, отмечается, что враг продолжал воздушные атаки – применил тактическую авиацию и ударил по Херсонскому району управляемыми авиабомбами (КАБ-500). Повреждены несколько зданий, раненен гражданский.

Война в Украине: актуальные новости

В ночь на 27 апреля россияне обстреляли Николаев ракетами С-300. Есть погибший и много раненых. Сообщалось, что одна из ракет попала в многоэтажку, еще одна – в частный жилой дом.

В то же время Силы обороны Украины 26 апреля мощно ударили по оккупантам на Херсонщине. Было ликвидировано 12 захватчиков, а также уничтожено много вражеской техники.

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