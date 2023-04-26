Укомплектованные зэками "штурмовые подразделения Z" на Донецком направлении имеют очень низкое морально-психологическое состояние.

На Таврийском направлении за сутки российские захватчики совершили в общей сложности 356 обстрелов.

Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

"В 11:28 армия террористов, московская орда, обстреляла пригород Запорожья из систем РСЗО, ударили по одному из объектов, не будем называть, какому. Но, по предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения не было. Зато враг продолжает боевые действия в районе Марьинки и Карловки, проводит штурмовые действия - за минувшие сутки их было 26. Ночью враг также пытался атаковать и было этих атак восемь, 163 раза обстрелял ночью. Общее количество обстрелов по данному направлению 356", - рассказал Дмитрашковский.

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Он отметил, что российские оккупанты не применяли тяжелую технику, которую завели в район Авдеевки.

"Здесь возникает вопрос относительно того, зачем было заводить целую танковую бригаду в район Авдеевки для того, чтобы эта техника не выходила. Возможно, это была демонстрация военного присутствия. Враг очень часто прибегает к этой тактике", - пояснил Дмитрашковский.

Также он рассказал, что на Донецком направлении враг очень активно проводит перемещение и ротацию личного состава.

По его словам, "штурмовые подразделения Z", которые находятся на этом направлении, имеют очень низкое морально-психологическое состояние. Об этом свидетельствуют перехваты вражеских телефонных звонков и видео-контент, который бойцы данного подразделения записывают и выставляют.

"О том, что их обманули, что контракт, который заключен, вообще не соблюдается, деньги не выплачивают. Очень смущает людей то, что медицинскую помощь запрещено оказывать во время ранения на поле боя, соответственно, это вызывает у них определенное беспокойство и они обращаются к своим друзьям, коллегам по камере, и предлагают им не подписывать данный контракт и не соглашаться на данное сотрудничество", - сказал Дмитрашковский.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, Россия использует на временно оккупированных территориях Украины так называемые "штурмовые подразделения Z", укомплектованные людьми с криминальным прошлым. Однако эти боевики не очень охотно идут воевать и российское командование вынуждено вести c ними работу.

В начале апреля в ISW рассказали, что Россия формирует из новоизбранных резервистов спецподразделения "Шторм Z" для ведения боевых действий в городах. Их создают вне структуры армейских подразделений и затем "комбинируют" с уже существующими полками и бригадами.

Также, 24 апреля начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что оккупанты подтянули на Авдеевское направление танковую бригаду, которую готовятся использовать для штурма позиций Вооруженных сил Украины. Кроме того, на Авдеевском направлении враг начал наращивать артиллерийские обстрелы.

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