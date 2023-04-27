В течение среды, 26 апреля 2023 года, на Херсонщине Силы обороны Украины ликвидировали 12 оккупантов. Также украинские военные уничтожили большое количество вражеской техники.
"Нашей авиацией и ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение в место сосредоточения живой силы врага в Каховском районе", – сообщает оперативное командование "Юг".
Отмечается, что на левобережье ликвидировано 12 российских военных, уничтожено 19 единиц вооружения и техники. В частности, уничтожена самоходная артустановка "Нона-С", две реактивные системы залпового огня "Град", еще три беспилотника-разведчика и шесть беспилотников типа "Ланцет".
Также враг потерял семь единиц авто-бронетехники, три полевых пункта боепоставки и два наблюдательных пункта.
Потери России в Украине
По состоянию на утро 26 апреля 2023 года с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 188 410 российских оккупантов. 640 захватчиков уничтожили за прошедшие сутки. Кроме того, россияне потеряли в Украине 3692 танка, 7162 бронированных машины, 308 самолетов, 204 вертолета и тысячи единиц другой техники.
Кроме того, как рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, на Таврическом направлении удалось ликвидировать почти две роты россиян. По его словам, также уничтожено 18 единиц вражеской техники.