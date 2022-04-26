Захватчики пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Основной целью российских захватчиков остается окружение и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 26 апреля.

Отмечается, что группировки войск врага ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

На Донецком направлении противник ведет активные действия практически на всей линии соприкосновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупанты переместили танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа.

Для наступления в направлении населенного пункта Лиман противник наращивает группировку войск.

Также противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

"Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокирование подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", - говорится в сводке.

На Слобожанском направлении вражеские группировки продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его. Привлечены подразделения 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, береговые войска балтийского и северного флотов.

На Изюмском враг проводит наступление в направлении населенного пункта Барвенково. Привлеченные части и подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск, при поддержке артиллерии. Враг продолжает разведку позиций наших войск враг с применением БПЛА.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря. По имеющейся информации, для восстановления боеспособности и подготовки подразделений в непосредственной близости к государственной границе Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника.

На Южнобугском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж. На отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова, подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка российско-белорусской границы.

"Украинские защитники и Защитницы держат оборону и продолжают методично наносить потери российским оккупантам", - отметили в Генштабе.

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