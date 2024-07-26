Захватчики задействовали в атаке одновременно 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкую боевую машину "Терминатор", 12 мотоциклов и около 200 человек личного состава.

В среду, 24 июля, Вооруженные силы Украины отбили одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области.

Как сообщает ISW, украинские защитники остановили усиленную механизированную атаку россиян численностью до батальона возле Константиновки после того, как противник продвинулся к юго-восточной окраине населенного пункта.

Украинская бригада, которая действует на Кураховском направлении отметила, что захватчики задействовали в атаке одновременно 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкую боевую машину "Терминатор", 12 мотоциклов и около 200 человек личного состава из нескольких тактических направлений.

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Воздушная разведка Сил обороны обнаружила механизированные колонны РФ на расстоянии, после чего наши воины использовали артиллерию, БПЛА и минные поля для отражения наступления противника. Удалось повредить или обезвредить 6 российских танков, 7 ББМ и все 12 мотоциклов. После уничтожения первой волны техники россияне отступили.

Последний раз аналитики Института изучения войны фиксировали механизированную атаку РФ размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года. Однако большие механизированные наступления враг не проводил с первых дней четырехмесячной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

По мнению экспертов, оккупанты, вероятно, хотели продвинуться дальше к Константиновке, чтобы захватить населенный пункт и перерезать шоссе Т-0524 Угледар-Константиновка. Российские источники давно определили в качестве основной тактической цели перекрытие этой дороги и нарушение украинских наземных линий связи с Угледаром.

В частности, российский военкор недавно предположил, что россияне активизируют операции к югу от Константиновки и заставят Силы обороны отступить с позиций в Угледаре и вокруг него.

Однако ISW прогнозирует, что россияне скорее всего не достигнут оперативно значимых успехов в этом районе в ближайшем будущем, даже если достигнут тактически значимых успехов и заставят ВСУ отступить с близлежащих позиций. Это связано с тем, что эта территория не имеет оперативно значимых целей, так как в основном состоит из полей и изолированных небольших поселений и не имеет поблизости значительных тактических высот.

Война в Украине - последние новости

На определенных направлениях фронта Силы обороны пока чувствуют себя увереннее, однако пока рано говорить о признаках перелома войны, заявил генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос.

Командующий Нацгвардией, бригадный генерал Александр Пивненко считает, что Украине придется постоянно воевать как Израилю, поэтому необходимо строить армию.

Bild писал, что российская армия готовит наступление на Гуляйполе Запорожской области. В то же время украинцы могут контратаковать осенью.

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