Украинские военные отражают многочисленные российские атаки сразу на нескольких направлениях.

Российская оккупационная армия активизировалась на нескольких участках фронта, однако украинские войска отбивают вражеские атаки, проводят наступательные операции и истощают россиян.

Как сообщает Генштаб ВСУ, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 57 боевых столкновений с врагом.

Так, на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а на Бахмутском - 4 атаки врага неподалеку Клещиевки и Андреевки.

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Кроме того, на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Всего украинские войска отбили здесь более 15 атак врага.

На Марьинском направлении в эти сутки силы обороны успешно отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, а на Шахтерском - атаку россиян в районе севернее Приютного Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении оккупанты трижды пытались восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, однако безуспешно.

По данным Генштаба, украинская армия продолжает наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают россиян вдоль всей линии фронта.

Война в Украине: Новости

Сегодня продолжаются шестые сутки активных штурмов россиян в районе Авдеевки. Однако интенсивность российских обстрелов и штурмов несколько снизилась за последние сутки. В то же время, враг продолжает и дальше атаковать украинские позиции.

Также россияне пытаются прорваться в Купянск, обстреливая позиции украинских войск из разных типов вооружение и совершая "мясные штурмы". Однако украинские войска имеют хорошие минные заграждения и противотанковые рвы, поэтому враг пока не имеет никаких успехов на этом направлении.

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