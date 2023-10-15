Россияне продолжают попытки прорваться через позиции ВСУ на Лимано-Купянском

На Лимано-Купянском направлении продолжаются боевые действия. Российские оккупационные войска активно применяют авиацию и продолжают "мясные штурмы".

Об этом сообщил начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница" подполковник Иван Шевцов в эфире "Эспрессо".

"На Купянском и Лиманском направлениях значительно увеличилось количество артиллерийских и минометных обстрелов. Также возросло количество авиаобстрелов. Враг также начал применять "мясные штурмы". Это направление группы от 50 до 100 военнослужащих просто "на мясо". То есть из 100 оккупантов живыми возвращаются 10-20", - рассказал он.

В то же время, по словам военного, на этом направлении россияне не имеют никаких успехов. Ведь у украинских войск было время подготовиться, создать хорошие минные заграждения и противотанковые рвы.

"Сейчас на этом направлении войска Сил обороны, в том числе и подразделения Государственной пограничной службы - это "Стальная граница" - крепко держат оборону", - добавил Шевцов.

Он уточнил, что враг сосредоточил на этом направлении довольно разный контингент своих военных. В частности, первую танковую армию, 25-ю армию РФ, подразделения "Шторм Z" из бывших заключенных, мобилизованных военнослужащих из "ЛНР" и "ДНР".

По мнению офицера, это свидетельствует о том, что россияне к морозам хотят прорваться в Купянск.

Армия РФ начала интенсивный штурм в районе Купянска

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты интенсифицировали наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Там они пытаются прорвать оборону ВСУ, используя различные силы и средства, включая танки, артиллерию, авиацию и другое вооружение. Однако, украинские войска отражают все атаки врага.

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