В городе остаются 1618 жителей.

В районе Авдеевки интенсивность российских обстрелов и штурмов несколько снизилась за последние сутки, но оккупанты продолжают дальше "давить".

Об этом сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Сегодня шестые сутки (активных штурмов Авдеевки - УНИАН). Со вчерашнего дня градус немного спадает - не очень существенно, но ощутимо, что они либо выдохлись, либо выдыхаются. На мой взгляд, процентов на 15 меньше у них и штурмовых действий, там до 20%, и меньше интенсивность обстрелов. Но все равно круглосуточно обстреливают, круглосуточно идут стрелковые бои", - отметил он.

Для обстрелов враг использует и ствольное вооружение, и "Грады", и минометы, уточнил глава ОВА.

"Конечно это КАБы - их очень много. Несколько дней назад ударили ими по городу, и из крыла был один фрагмент, на нем маркировка - "август 2023 г". То есть "из пылу жару", как говорят", - сообщил Барабаш.

По его словам, очень много ракетных ударов осуществляет в эти дни Россия в направлении Авдеевки, в том числе 3 дня назад был 31 ракетный удар по территории общины, а по ближним позициям - гораздо больше. За минувшие сутки армия РФ также нанесла по общине 18 авиаракетных ударов.

В течение 10-13 октября в Авдеевке даже перестали считать количество массированных обстрелов - их было очень много, но вчера снова начали считать. Всего за минувшие сутки совершили 46 массированных обстрелов по громаде, а по позициям - в разы больше. "Ребята это все отбивают", - подчеркнул руководитель МВА.

По информации Барабаша, в городе сейчас остается чуть более 1,6 тысячи гражданских жителей.

"Есть очень точная цифра. Потому что каждый человек, когда получает гуманитарную помощь, пишет заявление. Таким образом мы можем считать людей не только количественно, но и конкретно знаем, кто где находится. 1618 человек сегодня на утро", - сказал он.

По его словам, в последние дни люди почти не выходили на улицы. Барабаш добавил, что некоторые из них хотят эвакуироваться, украинцам в этом помогает местная власть. "За эту неделю вывезли 19 человек, неделей ранее - 11", - сообщил глава МВА.

Но большинство из тех, кто остаются в Авдеевке, считают, что "это уже последняя битва". Сейчас наши дадут россиянам прикурить и они уйдут, поэтому нет смысла выезжать, объяснил логику украинцев Барабаш.

Армия РФ начала штурм Авдеевки

Как сообщал УНИАН, в течение последней недели российские войска ведут массированный штурм Авдеевки, стремясь окружить украинский гарнизон и захватить город. Армия оккупантов не прекращает штурмы ни днем, ни ночью, но успехи захватчиков крайне незначительны и стоят агрессору больших потерь. Российские "военкоры" жалуются на нехватку медицинского персонала, который нужен, чтобы спасать недобитых оккупантов, и ноют о слишком крепких укреплениях ВСУ.

Из-за активных боев за Авдеевку потери врага резко возросли. Так, по данным оперативного командования "Таврия", в зону ответственности которого входит Авдеевка, только за последние сутки агрессор потерял здесь ориентировочно 644 солдат и несколько десятков единиц боевой техники.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что позиции украинских войск в районе Авдеевки готовили к обороне с 2014 года. По его словам, сейчас даже сами российские оккупанты жалуются на решение своего командования относительно штурмов города и интересуются, когда будет искоренена "мурадовщина".

Вас также могут заинтересовать новости: